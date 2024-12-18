Внимание, розыск: пропал 83-летний Давид Кильберг из Ашдода, его жизни грозит опасность

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в розыске пропавшего пожилого человека, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 83-летний Давид Кильберг.

Утром в среду, 18 декабря, он вышел из своего дома на улице Шломо Бен-Йосеф в Ашдоде, не имея при себе телефона. Приметы пропавшего: рост 170 см, светлый оттенок кожи, седые волосы. Он был одет, судя по всему, только в нижнее белье.

Давид Кильберг с трудом ходит в связи с возрастом, у него нет телефона и возможности связаться с близкими.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят срочно позвонить в полицию Ашдода по телефону 08-6387295 или в полицию по телефону 100.