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Израиль

Внимание, розыск: пропала 74-летняя Наталья Исаков из Беэр-Шевы

Полиция
Розыск
время публикации: 13 декабря 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 11:46
Внимание, розыск: пропала 74-летняя Наталья Исаков из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала жительница Беэр-Шевы 74-летняя Наталья Исаков, в последний раз ее видели в четверг вечером, 12 декабря около 21:00 на улице Рахель Имэйну в Беэр-Шеве.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, стрижка каре. Карие глаза. Наталья была одета в белую кофту с капюшоном с серыми вставками, черные длинные брюки, черные домашние тапочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Беэр-Шевы по телефону 08-6462744.

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