Учитель начальной школы в Ашдоде подозревается в сексуальных преступлениях в отношении учениц

Полиция Ашдода задержала учителя начальной школы по подозрению в сексуализированном насилии в отношении учениц.

Мировой суд Ашкелона продлил срок задержания подозреваемого до 23 декабря.

Пресс-служба правоохранительных органов распространила сообщение, в котором говорится, что расследование продолжается, оно ведется тщательно и профессионально. "Просим общественность доверять только официальным сообщениям полиции по этому вопросу и соблюдать конфиденциальность заявительниц".