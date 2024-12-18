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Израиль

Учитель начальной школы в Ашдоде подозревается в сексуальных преступлениях в отношении учениц

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 18 декабря 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 20:03
Учитель начальной школы в Ашдоде подозревается в сексуальных преступлениях в отношении учениц
AP Photo/Patrick Semansky

Полиция Ашдода задержала учителя начальной школы по подозрению в сексуализированном насилии в отношении учениц.

Мировой суд Ашкелона продлил срок задержания подозреваемого до 23 декабря.

Пресс-служба правоохранительных органов распространила сообщение, в котором говорится, что расследование продолжается, оно ведется тщательно и профессионально. "Просим общественность доверять только официальным сообщениям полиции по этому вопросу и соблюдать конфиденциальность заявительниц".

Израиль
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