Учитель начальной школы в Ашдоде подозревается в сексуальных преступлениях в отношении учениц
время публикации: 18 декабря 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 20:03
Полиция Ашдода задержала учителя начальной школы по подозрению в сексуализированном насилии в отношении учениц.
Мировой суд Ашкелона продлил срок задержания подозреваемого до 23 декабря.
Пресс-служба правоохранительных органов распространила сообщение, в котором говорится, что расследование продолжается, оно ведется тщательно и профессионально. "Просим общественность доверять только официальным сообщениям полиции по этому вопросу и соблюдать конфиденциальность заявительниц".
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