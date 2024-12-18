ЦАХАЛ получил приказ оставаться на сирийских Голанах до конца 2025 года

ЦАХАЛ получил распоряжение от политического руководства страны оставаться на сирийской части Голанских высот до конца 2025 года. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

По оценкам Израиля, к указанному сроку ситуация в Сирии стабилизируется и станет ясно, есть ли в стране силы, готовые соблюдать соглашение о разъединении сил от 1974 года.

17 декабря глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в "буферной зоне" на сирийской стороне Хермона не менее четырех часов и провел оперативное совещание, на котором также присутствовали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Герци А-Леви, командующий Северным военным округом Ори Гордин и глава ШАБАКа Ронен Бар. Находясь на территории Сирии, Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ будет оставаться там до тех пор, "пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность Израиля".