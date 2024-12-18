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Израиль

ЦАХАЛ получил приказ оставаться на сирийских Голанах до конца 2025 года

Сирия
время публикации: 18 декабря 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 18:23
ЦАХАЛ получил приказ оставаться на сирийских Голанах до конца 2025 года
Michael Giladi/Flash90

ЦАХАЛ получил распоряжение от политического руководства страны оставаться на сирийской части Голанских высот до конца 2025 года. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

По оценкам Израиля, к указанному сроку ситуация в Сирии стабилизируется и станет ясно, есть ли в стране силы, готовые соблюдать соглашение о разъединении сил от 1974 года.

17 декабря глава правительства Биньямин Нетаниягу провел в "буферной зоне" на сирийской стороне Хермона не менее четырех часов и провел оперативное совещание, на котором также присутствовали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Герци А-Леви, командующий Северным военным округом Ори Гордин и глава ШАБАКа Ронен Бар. Находясь на территории Сирии, Нетаниягу заявил, что ЦАХАЛ будет оставаться там до тех пор, "пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность Израиля".

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