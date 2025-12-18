По делу о синтетических наркотиках поданы обвинения против семи израильтян

Государственная прокуратура подала в окружной суд обвинительное заключение против семи человек, которым вменяется создание и управление сетью по производству, торговле и распространению синтетических наркотиков в коммерческих масштабах. По версии обвинения, незаконная деятельность велась с 2024 года – были созданы лаборатории, арендованы склады и организована система доставки по всей стране.

Согласно материалам дела, один из обвиняемых, Зеэв-Вольф Штайнмец, арендовал промышленные помещения в Кирьят-Малахи и Ашдоде для производства, а также дополнительные склады для хранения.

По данным следствия, часть фигурантов занималась непосредственным производством, другие выполняли логистические функции, работали курьерами и распространителями. Для работы закупались химические вещества, лабораторное оборудование и средства защиты, все выплаты производились наличными.

В ходе расследования полиция изъяла более 64 кг синтетических наркотиков различных видов на разных стадиях производства, а также оборудование и материалы: готовые к продаже капсулы, химикаты, весы, емкости для смешивания и промышленное оснащение.

Фигурантами дела названы: Зеэв-Вольф Штайнмец (62, Эзер), Гиль Штайнмец (40, Холон), Габриэль Гаон (63, Холон), Ицхак Абукасис (29, Кирьят-Малахи), Рамиль Фридман (43, Ашкелон), Шломо Бадер (55, Ашдод), Лариса Шиферман (63, Ашдод).

Большинству обвиняемых инкриминируются хранение наркотиков не для личного потребления, торговля и производство. Гилю Штайнмецу дополнительно вменяются налоговые преступления. В отношении Зеэва Вольф Штайнмеца заявлены также обвинения в действиях с "запрещенным имуществом", лжесвидетельстве, использовании поддельного документа (при аренде складов), налоговых преступлениях, мошенничестве в отношении кредиторов и отмывании денег. По версии обвинения, он скрывал доходы "на десятки миллионов шекелей" от наркоторговли, не декларировал их, вел значительную наличную деятельность, скрывал активы и представил ложные сведения в процедурах банкротства, получив освобождение от долгов на миллионы шекелей.

Прокуратура подала в суд ходатайство об аресте обвиняемых до окончания разбирательства.