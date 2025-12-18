x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 16:00
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Чатбот Илона Маска Grok распространяет дезинформацию о ханукальном теракте на пляже Бондай

ИИ
Илон Маск
Теракт
Австралия
время публикации: 18 декабря 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 16:00
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе встречается с Ахмедом аль-Ахмедом в больнице Святого Георгия
Australian Prime Minister Office via AP

Агентство AFP со ссылкой на службу мониторинга дезинформации NewsGuard сообщило, что чатбот Grok компании Илона Маска xAI распространяет ложную информацию о теракте на австралийском пляже Бондай.

Как сообщает AFP со ссылкой на независимую службу мониторинга дезинформации NewsGuard, чатбот Grok совершил много критических ошибок, когда его спрашивали о теракте на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея.

Grok неоднократно неверно идентифицировал Ахмеда аль-Ахмеда, который разоружил одного из террористов. В одном из ответов Grok заявил, что видео, которое уже было проверено и подтверждено многими службами фактчекинга, – это "старая вирусная запись человека, взбирающегося на пальму на парковке, возможно, чтобы подрезать ее". Grok предположил, что запись "может быть постановочной".

Ссылаясь на авторитетные источники, такие как CNN, Grok ошибочно идентифицировал изображение Ахмеда как фотографию израильского заложника, удерживаемого ХАМАСом более 700 дней.

Когда Grok спросили о другой сцене нападения, он заявил, что это кадры тропического "циклона Альфред", который обрушился на австралийское побережье в этом году. Grok ошибочно пометил подлинную фотографию раненого как "постановочную" или "фальшивую". Служба NewsGuard сообщила, что некоторые пользователи распространяли подлинное изображение раненого, утверждая, что он "актер", и при этом ссылались на Grok.

"ИИ-модели могут быть полезны профессиональным фактчекерам, помогая, например, быстро геолоцировать изображения, но они не могут заменить работу подготовленных специалистов", – заявил в интервью AFP представитель службы NewsGuard.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 декабря 2025

В Сиднее задержаны подозреваемые, направлявшиеся на место теракта в Бонди
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 декабря 2025

Опубликованы имена 14 из 15 жертв ханукального теракта в Сиднее