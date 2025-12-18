Чатбот Илона Маска Grok распространяет дезинформацию о ханукальном теракте на пляже Бондай

Агентство AFP со ссылкой на службу мониторинга дезинформации NewsGuard сообщило, что чатбот Grok компании Илона Маска xAI распространяет ложную информацию о теракте на австралийском пляже Бондай.

Как сообщает AFP со ссылкой на независимую службу мониторинга дезинформации NewsGuard, чатбот Grok совершил много критических ошибок, когда его спрашивали о теракте на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея.

Grok неоднократно неверно идентифицировал Ахмеда аль-Ахмеда, который разоружил одного из террористов. В одном из ответов Grok заявил, что видео, которое уже было проверено и подтверждено многими службами фактчекинга, – это "старая вирусная запись человека, взбирающегося на пальму на парковке, возможно, чтобы подрезать ее". Grok предположил, что запись "может быть постановочной".

Ссылаясь на авторитетные источники, такие как CNN, Grok ошибочно идентифицировал изображение Ахмеда как фотографию израильского заложника, удерживаемого ХАМАСом более 700 дней.

Когда Grok спросили о другой сцене нападения, он заявил, что это кадры тропического "циклона Альфред", который обрушился на австралийское побережье в этом году. Grok ошибочно пометил подлинную фотографию раненого как "постановочную" или "фальшивую". Служба NewsGuard сообщила, что некоторые пользователи распространяли подлинное изображение раненого, утверждая, что он "актер", и при этом ссылались на Grok.

"ИИ-модели могут быть полезны профессиональным фактчекерам, помогая, например, быстро геолоцировать изображения, но они не могут заменить работу подготовленных специалистов", – заявил в интервью AFP представитель службы NewsGuard.