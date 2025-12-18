Актриса Ирит Каплан и режиссёр Эрез Тадмор отказались от номинаций "государственной" кинопремии

Актриса Ирит Каплан заявила, что отказывается от участия в номинации "Лучшая актриса" на церемонии "государственных" кинопремий Израиля, инициированной министром культуры Мики Зоаром. Номинацию Каплан получила за роль в фильме "Хорошие парни 2". Режиссер картины Эрез Тадмор также отказался от участия в номинации. Заявления Каплан и Тадмора появились спустя несколько часов после того, как стали известны списки номинантов.

В публикации на своей странице в социальной сети Facebook Каплан написала, что благодарна за номинацию, однако считает, что награды должны "рождаться из настоящего праздника искусства", а не становиться реакцией на "напряжение или разногласия". По её словам, искусство призвано объединять и создавать "живой и толерантный диалог", и она надеется, что лучшее в израильском кино будут отмечать "в рамках одной общей церемонии", отражающей ценности свободного творчества.

Режиссёр фильма Эрез Тадмор также сообщил, что отказывается от номинации на премию в режиссерской категории. При этом он пояснил, что не может снять свою кандидатуру в сценарной номинации, поскольку является одним из соавторов текста. Тадмор добавил: если фильм получит награду за сценарий, он перечислит свою денежную часть премии Израильской киноакадемии "Офир". "Хорошие парни 2" также номинированы в операторской и монтажной категориях.

Новыая кинопремия была учреждена министром культуры Мики Зоаром после того, как премию "Офир" присудили картине "Море" Шая Кармели-Полака. По традиции, фильм-победитель "Офир" должен представлять Израиль на премии "Оскар". Однако картина не вошла в шорт-лист иностранной номинации, в которой она участвовала. Фильм рассказывает о палестинском мальчике, который проникает на территорию Израиля, потому что очень хочет увидеть море. Тогда же Мики Зоар заявил, что собирается лишить "Офир" государственного финансирования.