18 декабря 2025
Израиль

Беспорядки в ультраортодоксальном районе Иерусалима, пострадало множество полицейских

время публикации: 18 декабря 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 14:02
Пресс-служба полиции Израиля
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о проведении операции по наведению порядка в ультраортодоксальном районе Иерусалима, где произошли столкновения местных жителей с сотрудниками правоохранительных органов.

На момент публикации задержаны не менее четырех нападавших.

В сообщении полиции сказано, что десять полицейских получили травмы, некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Беспорядки начались на улице Хана после того, как был выписан муниципальный штраф.

В ходе столкновений нарушителями порядка был перевернут полицейский автомобиль. Еще одной машине полиции был нанесен существенный ущерб. В сотрудников полиции бросали камни и другие тяжелые предметы.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил: "Нападения на полицейских – это пересечение красной черты... Я поддерживаю сотрудников израильской полиции, которые днем ​​и ночью самоотверженно и решительно действуют ради обеспечения безопасности израильских граждан и поддержания общественного порядка".

Израиль
