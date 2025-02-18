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Израиль

Возле кибуца Бейт-Орен перевернулся автомобиль, двое пострадавших

ДТП
время публикации: 18 февраля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 21:27
Возле кибуца Бейт-Орен перевернулся автомобиль, двое пострадавших
Пресс-служба МАДА

На 721-й трассе, недалеко от кибуца Бейт-Орен, водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека: женщина (примерно 30 лет) получила тяжелые травмы, мужчина (примерно 30 лет) травмы средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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