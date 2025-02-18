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Израиль

В обмен на 6 живых и 4 мертвых заложников Израиль освободит более 600 заключенных, включая 50 убийц

Заложники
Террористы
время публикации: 18 февраля 2025 г., 17:41 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 17:46
В обмен на 6 живых и 4 мертвых заложников Израиль освободит более 600 заключенных, включая 50 убийц
Flash90

Управление по делам заключенных при палестинской администрации заявляет, что на этой неделе в рамках очередного этапа "обмена пленными" власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре.

Сообщается, что в списке 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года.

Среди освобождаемых террористов 50 были приговорены к пожизненным срокам (то есть речь идет о террористах-убийцах), еще 60 – к длительным срокам тюремного заключения.

В рамках достигнутого соглашения, 108 освобождаемых террористов будут депортированы в Египет, а затем – в другие страны.

Израиль
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