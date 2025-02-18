ХАМАС обещает освободить на этой неделе шестерых заложников

Канцелярия главы правительства Израиля сообщает: на переговорах в Каире были достигнуты договоренности, согласно которым шесть живых заложников (из списка 1-й фазы сделки) будут освобождены в субботу. В этот четверг Израилю будут переданы тела четырех погибших заложников. В соответствии с соглашением, на следующей неделе Израилю передадут тела еще четверых заложников.

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Халиль аль-Хайя подтвердил, что в четверг, 20 февраля, Израилю планируется передать тела четырех погибших заложников. По его словам, это будет сделано "в рамках подготовки ко второму этапу переговоров по сделке".

Аль-Хайя также заявил, что в субботу, 22 февраля, ХАМАС освободит шестерых оставшихся живых заложников, включая удерживаемых много лет Авраама Авера Менгисту (1986 г.р., ушел в Газу в 2014 г.) и Хишама Шаабана ас-Сайида (1988 г.р., ушел в Газу в 2015 г.). Судя по имеющимся данным, речь идет о всех оставшихся в живых заложниках, которых должны были освободить на первом этапе сделки.

Имена четырех других живых заложников, помимо Менгисту и ас-Сайида, пока не называются.

После того, как Израилю будут переданы шесть живых заложников и тела четырех погибших, террористы продолжат удерживать 59 заложников, в том числе тела не менее 28 погибших.

Аль-Хайя подчеркнул, что, идя на некоторые уступки и ускоряя процесс передачи живых и погибших заложников, ХАМАС требует от посредников добиться того, чтобы Израиль соблюдал условия сделки. В частности, ХАМАС вновь настаивает на получении тяжелой инженерной техники "для извлечения тел погибших". Кроме того, ХАМАС напоминает, что переговоры по второй фазе сделки должны были начаться на 16-й день после подписания соглашения, то есть еще две недели назад, а фактически не начаты до сих пор. "Мы готовы немедленно приступить ко второй фазе, которая включает полное прекращение огня и полный вывод израильской армии из Газы", – заявил Халиль аль-Хайя.

Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по втором этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки были освобождены 24 заложника (19 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще 14 заложников (шесть из них, судя по имеющейся информации, живы).

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)