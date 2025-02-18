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Израиль

Семья Бибас: ХАМАС сообщил о гибели Шири, Кфира и Ариэля, но власти Израиля пока не подтвердили

Заложники
Погибшие
время публикации: 18 февраля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 17:39
Семья Бибас: ХАМАС сообщил о гибели Шири, Кфира и Ариэля, но власти Израиля пока не подтвердили
Семья Бибас: ХАМАС сообщил о гибели Шири, Кфира и Ариэля, но власти Израиля пока не подтвердили
AP Photo/Maya Alleruzzo

Семья Бибас сообщила о получении информации от террористической организации ХАМАС о том, что 20 февраля представителям Израиля будут переданы тела Шири, Кфира и Ариэля, похищенных террористами 7 октября 2023 года.

При этом семья Бибас заявляет, что пока не получила официального уведомления от властей Израиля о гибели их близких. Родственники Шири, Кфира и Ариэля, включая Ярдена Бибаса (мужа Шири и отца Кфира и Ариэля), просят СМИ уважать их частную жизнь и не беспокоить их по этому вопросу.

Израиль
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