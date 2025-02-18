Семья Бибас: ХАМАС сообщил о гибели Шири, Кфира и Ариэля, но власти Израиля пока не подтвердили

Семья Бибас сообщила о получении информации от террористической организации ХАМАС о том, что 20 февраля представителям Израиля будут переданы тела Шири, Кфира и Ариэля, похищенных террористами 7 октября 2023 года.

При этом семья Бибас заявляет, что пока не получила официального уведомления от властей Израиля о гибели их близких. Родственники Шири, Кфира и Ариэля, включая Ярдена Бибаса (мужа Шири и отца Кфира и Ариэля), просят СМИ уважать их частную жизнь и не беспокоить их по этому вопросу.