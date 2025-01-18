x
18 января 2025
|
последняя новость: 22:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2025
|
18 января 2025
|
последняя новость: 22:41
18 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Из-за опасений ракетных обстрелов отложено начало занятий в школах на границе с Газой

Цева адом
ХАМАС
время публикации: 18 января 2025 г., 22:41 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 22:47
Из-за опасений ракетных обстрелов отложено начало занятий в школах на границе с Газой
Ayal Margolin/Flash90

В связи с опасениями, что ХАМАС может обстрелять израильскую территорию перед вступлением в силу соглашения о прекращении огня, главы приграничных с Газой населенных пунктов обратились в Управление тылом с просьбой отложить начало школьных занятий.

Начальник Генштаба и министр обороны одобрили эту просьбу. Занятия в приграничных школах начнутся в 10:00.

Управление тылом подчеркивает, что перенос начала занятий касается только учебных заведений в населенных пунктах на границе с Газой. На остальной территории Израиля школы будут работать по обычному расписанию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2025

Противники соглашения с ХАМАСом перекрыли въезд в Иерусалим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2025

470-й день войны: ЦАХАЛ атакует в Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 января 2025

БАГАЦ приступил к рассмотрению петиций против освобождения террористов