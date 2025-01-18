Из-за опасений ракетных обстрелов отложено начало занятий в школах на границе с Газой

В связи с опасениями, что ХАМАС может обстрелять израильскую территорию перед вступлением в силу соглашения о прекращении огня, главы приграничных с Газой населенных пунктов обратились в Управление тылом с просьбой отложить начало школьных занятий.

Начальник Генштаба и министр обороны одобрили эту просьбу. Занятия в приграничных школах начнутся в 10:00.

Управление тылом подчеркивает, что перенос начала занятий касается только учебных заведений в населенных пунктах на границе с Газой. На остальной территории Израиля школы будут работать по обычному расписанию.