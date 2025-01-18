БАГАЦ приступил к рассмотрению петиций против освобождения террористов

Высший суд справедливости приступил к рассмотрению петиций против освобождения террористов в рамках соглашения с ХАМАСом. Первая петиция была подана членами организации "Бохрим ба-Хаим", родные которых погибли в терактах. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Податели петиции требуют опубликовать полную информацию о каждом освобождаемом в рамках сделки террористе: срок, к которому он приговорен; данные, касающиеся самого теракта, а также имена погибших и раненых. Родственники пострадавших заявляют, что публикация этих данных является "частью национальной памяти и морального долга по отношению к погибшим и их памяти".

В петиции указывается, что "семьи погибших, которым пришлось пережить боль утраты своих близких, теперь вынуждены пережить еще один удар – освобождение убийц своих родных".

В организации "Бохрим ба-Хаим" отмечают, что они не намерены прибегать к сложной юридической аргументации или нанимать адвокатов, так как уверены, что суд отвергнет их требования, а сам процесс подачи апелляций превратился в формальность, поскольку правительство, органы безопасности и юридическая система уже приняли решения.