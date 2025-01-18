Противники соглашения с ХАМАСом перекрыли въезд в Иерусалим

В Иерусалиме проходит акция протеста против сделки с ХАМАСом, в которой принимают участие семьи, потерявшие близких в результате терактов и войн.

Демонстранты перекрыли въезд в столицу в районе Струнного моста.

Демонстранты призывают правительство отказаться от соглашения, в рамках которого должны быть освобождены из тюрем террористы "с кровью на руках".