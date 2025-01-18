Противники соглашения с ХАМАСом перекрыли въезд в Иерусалим
время публикации: 18 января 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 22:06
В Иерусалиме проходит акция протеста против сделки с ХАМАСом, в которой принимают участие семьи, потерявшие близких в результате терактов и войн.
Демонстранты перекрыли въезд в столицу в районе Струнного моста.
Демонстранты призывают правительство отказаться от соглашения, в рамках которого должны быть освобождены из тюрем террористы "с кровью на руках".
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