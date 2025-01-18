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Израиль

ХАМАС все еще не представил список заложников, которые должны быть освобождены завтра

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Заложники
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 18 января 2025 г., 19:12 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 19:14

ХАМАС все еще не представил Израилю список из имен трех заложников, которые должны быть освобождены завтра, в воскресенье, 19 января, в рамках первого этапа сделки. В 08:30 утра режим прекращения огня вступит в силу, а освобождение похищенных ожидается начиная с 16:00.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы не продвинемся дальше в рамках достигнутых договоренностей до тех пор, пока не будет предоставлен список заложников, которые будут освобождены. Израиль не потерпит нарушения соглашения. Вся ответственность лежит исключительно на ХАМАСе".

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