ХАМАС все еще не представил список заложников, которые должны быть освобождены завтра

ХАМАС все еще не представил Израилю список из имен трех заложников, которые должны быть освобождены завтра, в воскресенье, 19 января, в рамках первого этапа сделки. В 08:30 утра режим прекращения огня вступит в силу, а освобождение похищенных ожидается начиная с 16:00.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы не продвинемся дальше в рамках достигнутых договоренностей до тех пор, пока не будет предоставлен список заложников, которые будут освобождены. Израиль не потерпит нарушения соглашения. Вся ответственность лежит исключительно на ХАМАСе".