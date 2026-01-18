Больница "Ихилов" опровергла сообщения о переходе на режим повышенной готовности
время публикации: 18 января 2026 г., 18:59 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 19:10
Администрация больницы "Ихилов" распространила заявление, в котором говорится, что в последний час появились "фейковые" сообщения, распространяемые от имени медицинского центра, о его переходе на работу в режиме повышенной готовности.
В сообщении администрации "Ихилов" отмечается, что никаких изменений в режиме работы больницы не произошло.
Администрация медцентра просит израильтян "проявить ответственность и избегать распространения слухов".
