Больница "Ихилов" опровергла сообщения о переходе на режим повышенной готовности

Администрация больницы "Ихилов" распространила заявление, в котором говорится, что в последний час появились "фейковые" сообщения, распространяемые от имени медицинского центра, о его переходе на работу в режиме повышенной готовности.

В сообщении администрации "Ихилов" отмечается, что никаких изменений в режиме работы больницы не произошло.

Администрация медцентра просит израильтян "проявить ответственность и избегать распространения слухов".