Израиль

Больница "Ихилов" опровергла сообщения о переходе на режим повышенной готовности

Больницы
Иран
Фейки
время публикации: 18 января 2026 г., 18:59 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 19:10
Больница "Ихилов" опровергла сообщения о переходе на режим повышенной готовности
Matanya Tausig/Flash90

Администрация больницы "Ихилов" распространила заявление, в котором говорится, что в последний час появились "фейковые" сообщения, распространяемые от имени медицинского центра, о его переходе на работу в режиме повышенной готовности.

В сообщении администрации "Ихилов" отмечается, что никаких изменений в режиме работы больницы не произошло.

Администрация медцентра просит израильтян "проявить ответственность и избегать распространения слухов".

Израиль
