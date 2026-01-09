По подозрению в сексуальных преступлениях задержан "фейковый" сотрудник больницы "Адаса Эйн-Керем"

x
время публикации: 09 января 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 09 января 2026 г., 09:51
Больница "Адаса Эйн-Керем". Иерусалим
Dor Pazuelo/Flash90

Полиция сообщила о задержании ночью 23-летнего жителя Иерусалима, которого подозревают в том, что он выдавал себя за сотрудника медицинского персонала и совершал сексуальные преступления в отношении пациентов в больнице "Адаса Эйн-Керем".

Решение о начале расследования было принято после жалобы в службу безопасности больницы со стороны отца 16-летнего подростка, находящегося в этом медицинском учреждении.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы разыскивают других возможных потерпевших, которые могли пострадать от действий подозреваемого.

Имя подозреваемого пока не публикуется.

