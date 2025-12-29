Распространение фейковых научных исследований происходит быстрее, чем легитимных

Новое исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета, показывает, что организованное научное мошенничество распространяется все шире – от подделки данных до торговли авторством и цитатами. Используя сочетание масштабного анализа научных публикаций и детальных разборов отдельных случаев, исследователи проследили системные нарушения в академической сфере. Вместо того чтобы рассматривать мошенничество как отдельные инциденты, они выявили запутанные международные сети людей и организаций, которые сознательно координируют свои действия, подрывая доверие к системе научных публикаций.

По оценке, проблема достигла такого масштаба, что выпуск фальсифицированных статей растет быстрее, чем количество добросовестных научных работ. Авторы предупреждают: если не принять мер, эта тенденция может серьезно пошатнуть общественное доверие к науке и требует срочного внимания научного сообщества. Итоги исследования опубликованы в журнале "Труды Национальной академии наук". Ученые проанализировали базы данных с информацией о публикациях, редакционных решениях и случаях повторного использования одних и тех же изображений. Значительная часть материалов была собрана из крупнейших каталогов научной литературы – Web of Science (WoS), Scopus (Elsevier), PubMed/MEDLINE Национальной медицинской библиотеки, а также OpenAlex, который объединяет сведения из Microsoft Academic Graph, Crossref, ORCID, Unpaywall и различных институциональных архивов.

Кроме того, команда собрала перечни журналов, исключенных из индексации – то есть удаленных из баз данных за нарушение стандартов качества или этических норм. В анализ были включены и данные об отозванных публикациях из Retraction Watch, обсуждения и критические комментарии с платформы PubPeer, а также метаданные (имена редакторов, даты подачи и принятия статей), извлеченные из конкретных журналов. Изучив собранные материалы, исследователи обнаружили доказательства согласованных схем, в которых участвуют "фабрики рукописей", посредники и зависимые журналы. Эти фабрики работают как поточные линии: они штампуют большое количество статей и затем продают их ученым, стремящимся быстро пополнить список публикаций. Подобные работы, как правило, отличаются низким качеством – в них часто встречаются поддельные данные, измененные или заимствованные изображения, плагиат, а иногда даже откровенно бессвязные или невозможные с научной точки зрения утверждения.

Чтобы выявить больше статей, созданных такими фабриками, группа запустила дополнительный проект, автоматически анализирующий публикации в области материаловедения и инженерии. Особенно исследователи обращали внимание на авторов, неверно указывающих используемое оборудование. Результаты этой работы были приняты к публикации в журнале PLOS ONE. Авторы показали, что мошеннические сети действуют по нескольким основным сценариям: исследовательские группы договариваются между собой и публикуют статьи в разных журналах, которые затем отзываются после разоблачения; специальные посредники помогают массово продвигать фальшивые работы в уязвимых изданиях; подобная деятельность концентрируется в определённых научных областях; организаторы находят способы обходить контроль, даже когда журналы исключают из индексов за нарушения.