Израильские военные открыли предупредительный огонь на границе с Ливаном
время публикации: 18 января 2026 г., 21:16 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 21:16
Силы ЦАХАЛа обнаружили подозрительного человека, приблизившегося с ливанской стороны к пограничному ограждению в районе Араб аль-Арамше.
За перемещением подозрительного лица велось наблюдение, после чего к границе были переброшены дополнительные силы. Было сделано несколько предупредительных выстрелов из танкового орудия в сторону ливанской территории, кроме того, был открыт огонь с вертолета.
Новостная служба N12 отмечает, что нет информации о том, вооружен ли человек.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что операция в районе продолжается.
Для населения нет новых распоряжений от Службы тыла.