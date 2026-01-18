x
Эскадрильи "Золотой орел" и "Львы юга" получили еще три самолета F-35i "Адир"
В воскресенье, 18 января, в Израиль прибыли три новых истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35i "Адир". Они приземлились на авиабазе "Неватим", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Эти самолеты войдут в состав 116-й эскадрильи "Львы юга" и 140-й эскадрильи "Золотой орел". На них нанесена эмблема ВВС ЦАХАЛа.

Теперь на вооружении ЦАХАЛа состоят 48 самолетов F-35i, включая единственную в мире за пределами США модель, предназначенную для летных испытаний.

Израилем в США было заказано 75 самолетов F-35.

На текущий момент в составе ВВС ЦАХАЛа три эскадрильи F-35i – две боевые (140-я – "Золотой орел" и 116-я – "Львы юга") и одна учебная (117-я – "Первая реактивная").

С начала войны самолеты "Адир" участвуют в оборонительных и ударных операциях на всех фронтах.

"Израиль придает большое значение партнерству с Соединенными Штатами в сфере безопасности, что способствует укреплению стабильности на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

