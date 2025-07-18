x
18 июля 2025
|
последняя новость: 18:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июля 2025
|
18 июля 2025
|
последняя новость: 18:47
18 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ликвидирован командир батальона "Дардж Туфа" Мухаммад Асин

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 18 июля 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 18:54

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, при содействии военной разведки (АМАН), на прошлой неделе был ликвидирован командир батальона Дардж Туфа террористической организации ХАМАС, Мухаммад Асин.

Асин участвовал в кровавой резне 7 октября, проникнув на территорию Израиля. Во время войны он планировал и осуществлял теракты против сил ЦАХАЛа.

Ликвидация Асина наносит значительный ущерб по группировке, которой он командовал, и снижает способность батальона осуществлять террористические атаки против сил ЦАХАЛа, действующих в этом районе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook