Ликвидирован командир батальона "Дардж Туфа" Мухаммад Асин

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа, при содействии военной разведки (АМАН), на прошлой неделе был ликвидирован командир батальона Дардж Туфа террористической организации ХАМАС, Мухаммад Асин.

Асин участвовал в кровавой резне 7 октября, проникнув на территорию Израиля. Во время войны он планировал и осуществлял теракты против сил ЦАХАЛа.

Ликвидация Асина наносит значительный ущерб по группировке, которой он командовал, и снижает способность батальона осуществлять террористические атаки против сил ЦАХАЛа, действующих в этом районе.