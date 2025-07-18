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Израиль передает гуманитарную помощь друзам на юге Сирии

время публикации: 18 июля 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 11:01
Израиль передает гуманитарную помощь друзам на юге Сирии
Фото: Сиван Шахор, GPO. Пресс-служба министра Саара

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о передаче гуманитарной помощи друзам в Ас-Суэйде, на юге Сирии, "в свете недавних нападений и сложной гуманитарной ситуации в регионе, а также в соответствии с потребностями на местах".

Пресс-слуба израильского МИДа уточнила, что помощь будет направлена целенаправленно в районы, которые "непосредственно пострадали от жестоких нападений на друзов".

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