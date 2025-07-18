Израиль передает гуманитарную помощь друзам на юге Сирии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар распорядился о передаче гуманитарной помощи друзам в Ас-Суэйде, на юге Сирии, "в свете недавних нападений и сложной гуманитарной ситуации в регионе, а также в соответствии с потребностями на местах".

Пресс-слуба израильского МИДа уточнила, что помощь будет направлена целенаправленно в районы, которые "непосредственно пострадали от жестоких нападений на друзов".