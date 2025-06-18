Завод по производству центрифуг, боевые вертолеты, ракеты "земля-земля": ВВС атакуют в Иране

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с официальным сообщением о шестом дне операции "Народ как лев" в Иране. В частности, он сообщил, что в ночь на среду, 18 июня, боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, основываясь на точной разведывательной информации, провели очередную серию атак на цели иранского режима в Тегеране.

Во время атаки были задействованы более 50 боевых самолетов, операция продлилась около трех часов и включала в себя три волны нанесения ударов. "Во время этих атак мы нанесли удар по предприятию по производству центрифуг для обогащения урана, – подчеркнул Дефрин. – Эта операция дополнила наши предыдущие атаки на различные объекты иранской ядерной программы".

К настоящему моменту Израилем были атакованы более 1100 различных целей по всей территории Ирана. "Мы действуем планомерно и систематически для того, чтобы уничтожить иранскую угрозу и всех ее компонентов, – отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Мы также существенно углубили атаки против ракет "земля-земля" и ракет "земля-воздух".

ВВС ЦАХАЛа также атаковали различные объекты по производству вооружения и ракет. В среду утром были уничтожены пять боевых вертолетов иранской армии AF-1, которые находились на аэродроме в районе Керманшах. Вертолеты предназначались для борьбы с израильской авиацией, и ЦАХАЛ продолжит обеспечивать свое господство в небе Ирана до полного снятия угрозы.

"Перед нами поставлены четкие и ясные цели: уничтожить нависшую над Государством Израиль угрозу, нанести удар по ядерной программе Ирана и всем ее составляющим, а также нанести существенный удар по ракетному потенциалу, – подчеркнул пресс-секретарь Армии обороны Израиля. – Мы действуем по подробной разработанной программе, и продолжим действовать до достижения всех наших целей".