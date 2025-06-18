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Ближний Восток

ВВС Израиля завершили очередную волну атак по ракетным установкам на западе Ирана

время публикации: 18 июня 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 14:10
ВВС Израиля завершили очередную волну атак по ракетным установкам на западе Ирана
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Боевые самолеты военно-воздушных сил Армии обороны Израиля провели в среду утром серию атак на военные объекты в западном Иране, пользуясь точной разведывательной информацией.

Примерно 25 боевых самолетов атаковали более 40 инфраструктурных объектов управляемых ракет "Имад", которые были заряжены и готовы к запуску против гражданского населения Государства Израиль, а также площадки для хранения ракет и другие военные цели.

Ближний Восток
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