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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи ответил Трампу: "Народ Ирана не сдастся, Америке грозит необратимый ущерб"

Война с Ираном
США
Иран
Израиль
время публикации: 18 июня 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 14:03
Аятолла Хаменеи: "Народ Ирана не сдастся, Америке грозит необратимый ущерб"
AP Photo/Vahid Salemi

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, скрывающийся в подземном бункере в районе Тегерана, выступил с телевизионным обращением к нации. "Иран не простит сионистам этого нападения, крови шахидов", – сказал он.

По словам правителя, вооруженные силы Ирана готовы к отражению агрессии и защите родины, и в этом их полностью поддерживают власти и народ. "Сионисты совершили огромную ошибку и поплатятся за это с лихвой", – заявил глава государства.

Аятолла пригрозил США необратимым ущербом в случае, если Америка присоединится к военным действиям против Ирана. "Народ Ирана не поддастся угрозам, а проявит стойкость перед лицом навязанной ему войны. Мы не сдадимся", – сообщил Хаменеи.

17 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Он также сообщил: США знают, где скрывается Хаменеи.

"Он легкая мишень, но мы не станем его убивать, по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы по гражданскому населению или американским солдатам выпускали ракеты. Наше терпение подходит к концу. Спасибо за внимание", – написал он.

Ближний Восток
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