Баарав-Миара сообщила премьеру, что "сейчас нет возможности" назначить Бен-Гвира

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара сообщила премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что с юридической точки зрения, нет возможности назначить лидера "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности.

По сообщению "Сругим", Баарав-Миара поясняет, что можно назначить лидера партии "Оцма Иегудит" на пост министра в другом правительственном ведомстве, но не на ранее занимаемый им пост министра национальной безопасности.

На фоне возвращения Бен-Гвира в правительство вновь становится актуальной петиция в БАГАЦ с требованием его увольнения за вмешательство в работу полиции. Юридическая советница отказалась представлять правительство по этому иску, и Итамар Бен-Гвир был вынужден нанять частного адвоката.

После того, как петиция вновь стала актуальной, судья БАГАЦа Барак-Эрез назначила ее рассмотрение через две недели после того, как стороны представят свои позиции. Она также постановила, что нет препятствий для назначения Бен-Гвира на должность министра национальной безопасности, "поскольку по существу аргументов, выдвинутых в петициях, не было никаких обращений". Она также указала, что не считает нужным давать в одностороннем порядке временный приказ, предотвращающий назначение Бен-Гвира, как того потребовала ранее во вторник организация "Таг Меир".

Напомним, ранее сообщалось, что Гали Баарав-Миара отдала распоряжение не готовить документы, необходимые для принятия решения о возвращении Итамара Бен-Гвира на пост министра. Об этом сообщали "Решет", а также журналист Амит Сегаль.

Для назначения на пост министра необходимо соответствующее решение правительства. Частью этого решения является заключение юридического советника. Без такого заключения назначение на должность министра невозможно.

Гали Баарав-Миара неоднократно высказывалась за увольнение Бен-Гивра с поста министра. В декабре 2024-го года она направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором предлагала главе правительства "пересмотреть свое отношение к продолжению каденции Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности".