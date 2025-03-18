Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сделает заявление для прессы

Вечером 18 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделает заявление для прессы. Его брифинг запланирован на 20:00.

В 21:00 начнется заседание правительства, оно будет проходит на территории военной базы Генштаба в Тель-Авиве. Согласно сообщениям в СМИ, на этом совещании не будет обсуждаться увольнение главы ШАБАКа Ронена Бара.