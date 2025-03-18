x
18 марта 2025
|
последняя новость: 18:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 18:59
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сделает заявление для прессы

Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 18 марта 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 18:40
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сделает заявление для прессы
Dana Kopel/POOL

Вечером 18 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделает заявление для прессы. Его брифинг запланирован на 20:00.

В 21:00 начнется заседание правительства, оно будет проходит на территории военной базы Генштаба в Тель-Авиве. Согласно сообщениям в СМИ, на этом совещании не будет обсуждаться увольнение главы ШАБАКа Ронена Бара.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы правительства ХАМАСа в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

529-й день войны: возобновление активных боевых действий в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 марта 2025

ВВС ЦАХАЛа атакуют террористов в Газе. Фото, видео