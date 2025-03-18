Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшие часы сделает заявление для прессы
время публикации: 18 марта 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 18:40
Вечером 18 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделает заявление для прессы. Его брифинг запланирован на 20:00.
В 21:00 начнется заседание правительства, оно будет проходит на территории военной базы Генштаба в Тель-Авиве. Согласно сообщениям в СМИ, на этом совещании не будет обсуждаться увольнение главы ШАБАКа Ронена Бара.
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