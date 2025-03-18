ВВС ЦАХАЛа атакуют террористов в Газе. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

Было атаковано множество целей. Ликвидированы сотни террористов, в том числе лидеры ХАМАСа и "Исламского джихада". Минздрав Газы сообщает о более 400 убитых, в том числе мирных граждан.