ВВС ЦАХАЛа атакуют террористов в Газе. Фото, видео
время публикации: 18 марта 2025 г., 16:52 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 16:52
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.
Было атаковано множество целей. Ликвидированы сотни террористов, в том числе лидеры ХАМАСа и "Исламского джихада". Минздрав Газы сообщает о более 400 убитых, в том числе мирных граждан.