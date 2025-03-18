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Израиль

Управление тылом опубликовало новые инструкции для жителей юга

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 18 марта 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 18:25
Управление тылом опубликовало новые инструкции для жителей юга
Пресс-служба управления тылом

Во вторник, 18 марта, по итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом обновило инструкции для населения для жителей населенных пунктов на границе с Газой, части населенных пунктов Западного Негева и Западного Лахиша.

В зоне ограниченной деятельности разрешено проведение мероприятий под открытым небом с участием до 100 человек, в помещениях – до 500.

Разрешена работа предприятий и учреждений, в которых есть возможность добраться до бомбоубежища или защищенного помещения за установленное время.

Разрешена работа учебных заведений только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились.

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