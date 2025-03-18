Управление тылом опубликовало новые инструкции для жителей юга
время публикации: 18 марта 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 18:25
Во вторник, 18 марта, по итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом обновило инструкции для населения для жителей населенных пунктов на границе с Газой, части населенных пунктов Западного Негева и Западного Лахиша.
В зоне ограниченной деятельности разрешено проведение мероприятий под открытым небом с участием до 100 человек, в помещениях – до 500.
Разрешена работа предприятий и учреждений, в которых есть возможность добраться до бомбоубежища или защищенного помещения за установленное время.
Разрешена работа учебных заведений только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.
На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились.
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