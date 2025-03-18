Управление тылом опубликовало новые инструкции для жителей юга

Во вторник, 18 марта, по итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом обновило инструкции для населения для жителей населенных пунктов на границе с Газой, части населенных пунктов Западного Негева и Западного Лахиша.

В зоне ограниченной деятельности разрешено проведение мероприятий под открытым небом с участием до 100 человек, в помещениях – до 500.

Разрешена работа предприятий и учреждений, в которых есть возможность добраться до бомбоубежища или защищенного помещения за установленное время.

Разрешена работа учебных заведений только в местах, где имеется возможность добраться до укрытия в установленное время.

На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились.