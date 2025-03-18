Минздрав ХАМАСа: более 400 убитых в Газе в ходе новой военной операции ЦАХАЛа

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 404 убитых (примерно половина из них в городе Газа и на севере сектора) и более 560 раненых в результате ударов ЦАХАЛа, начавшихся в ночь на 18 марта.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

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Судя по публикациям источников, ассоциированных с ХАМАСом, в ночь на 18 марта в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора Газы, был ликвидирован член политбюро террористической организации ХАМАС Ясир Харб.

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 18 марта в результате удара ЦАХАЛа по цели в секторе Газы был ликвидирован один из лидеров ХАМАСа Мушир аль-Масри, выполнявший роль пресс-секретаря этой террористической организации.

Сообщается о шести убитых членах семьи Абу Дакка (мужчины в этой семье были активистами ХАМАСа) в результате удара ЦАХАЛа по цели в Абасане, к востоку от Хан-Юниса, а также о 15 убитых членах семьи Бархум (в этой семье мужчины также являлись активистами ХАМАСа) в результате удара по их дому в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Израильский журналист Амит Сегаль сообщает, что, по предварительным оценкам, в ходе начального этапа новой военной операции в Газе были ликвидированы около 200 боевиков и активистов ХАМАСа.