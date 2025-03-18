Ультраортодоксы перекрыли въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона
время публикации: 18 марта 2025 г., 21:37 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 21:37
Несколько десятков ультраортодоксов, протестующих против призыва студентов йешив в армию, перекрыли въезд на территорию международного аэропорта имени Бен-Гуриона.
По информации сайта "Кипа", в этой акции протеста участвовали представители радикального движения "Пелег а-Иерушальми". В момент проведения протеста возле аэропорта не было достаточных сил полиции, чтобы расчистить дорогу от демонстрантов.
В 21:33 пресс-служба полиции сообщила, что к перекрестку Эль-Аль прибыли бойцы ЯСАМ, которые приступили к освобождению проезжей части от демонстрантов.
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