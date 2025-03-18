Ультраортодоксы перекрыли въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона

Несколько десятков ультраортодоксов, протестующих против призыва студентов йешив в армию, перекрыли въезд на территорию международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

По информации сайта "Кипа", в этой акции протеста участвовали представители радикального движения "Пелег а-Иерушальми". В момент проведения протеста возле аэропорта не было достаточных сил полиции, чтобы расчистить дорогу от демонстрантов.

В 21:33 пресс-служба полиции сообщила, что к перекрестку Эль-Аль прибыли бойцы ЯСАМ, которые приступили к освобождению проезжей части от демонстрантов.