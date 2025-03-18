В Тель-Авиве проходит многотысячная демонстрация против отставки главы ШАБАКа

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве проходит многотысячная демонстрация против увольнения главы ШАБАКа и за возобновление переговоров о возвращении заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

Количество участников этой акции превысило ожидания организаторов, площадь перед театром не смогла вместить всех желающих, людьми заполнены бульвары Ротшильд и Бен-Цви.

Перед собравшимися выступил бывший генинспектор полиции Рони Альшейх. Он заявил: "Тот, кто ознакомился с содержанием предупредительного письма комиссии, занимавшейся нарушениями при покупке подводных лодок, без труда поверит, что премьер-министр может нанести ущерб национальной безопасности Израиля по причинам, не связанным с государственными интересами", – сказал он.

Бывший глава "Мосада" Тамир Пардо назвал 18 марта еще одним "черным днем" в истории Израиля и в "кампании по его разрушению". Он обвинил премьер-министра в том, что он втягивает Израиль в еще одну войну без политической причины. Пардо заявил, что "Нетаниягу пренебрег жизнями заложников". По словам экс-главы "Мосада", Биньямин Нетаниягу не только поставил под угрозу безопасность Израиля, но и планомерно действует по разрушению демократии в Израиле. "Мы не забудем и не простим, как ты унизил и разрушил правоохранительную систему, как ты уничтожаешь судебную систему и Верховный суд", – заявил Пардо.

Одним из организаторов митинга в Тель-Авиве стал форум "Защитная стена", объединяющий высокопоставленных ветеранов сил безопасности.