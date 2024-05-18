Нетаниягу в ответ Ганцу: "Он ставит ультиматум главе правительства вместо ХАМАСа"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу крайне резко отозвался об озвученных лидером "Махане Мамлахти" требованиях принятия военным кабинетом министров четкой программы по целям войны, решению судьбы сектора Газы, внешней и внутренней политике Израиля.

"В то время, как наши героические солдаты сражаются, уничтожая батальоны ХАМАСа в Рафиахе, Ганц решает предъявить ультиматум премьер-министру вместо того, чтобы предъявить ультиматум ХАМАСу, – заявил Нетаниягу. – Выдвинутые Ганцем условия это пустые слова, за которыми скрывается ясный смысл: прекращение войны поражением Израиля, оставление большей части похищенных на произвол судьбы, сохранение ХАМАСа и создание палестинского государства".

Нетаниягу подчеркнул, что столько израильских солдат гибли не за то, чтобы "заменить Хамастан Фатахстаном", и если Ганц действительно радеет за интересы страны, а не "ищет предлог для свержения правительства, пусть он ответит на три вопроса: готов ли он завершить операцию в Рафиахе, чтобы уничтожить ХАМАСа, а если готов, зачем он угрожает распустить чрезвычайное правительство в разгар войны? Выступает ли он против гражданской власти палестинской администрации в секторе Газы, в том числе без Аббаса? Готов ли он создать палестинское государство в Газе и в Иудее и Самарии в качестве одного из условий нормализации с Саудовской Аравией?"

Далее в сообщении от имени главы правительства указано, что позиция Нетаниягу по вышеназванным судьбоносным для Израиля вопросам ясна: Нетаниягу полон решимости ликвидировать ХАМАС, он против власти палестинской администрации в секторе Газы и создания палестинского государства, которое неизбежно станет государством террора. "Глава правительства считает, что чрезвычайное правительство крайне важно для достижения всех целей войны, включая возвращение похищенных, и он ожидает, что Бени Ганц разъяснит народу свою позицию по этим вопросам", – завершает Нетаниягу.