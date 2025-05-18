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Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа провел брифинг, посвященный новому этапу боевых действий в Газе

Заложники
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 18 мая 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 19:58
Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин провел брифинг для израильских СМИ, который был посвящен началу широкомасштабных наземных маневров на севере и на юге сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона".

Эфи Дефрин заявил, что в ходе операции будет расширена зона, контролируемая ЦАХАЛом. Территория палестинского анклава разделяется на сектора, из зон, где действуют израильские военные, гражданское население перемещается в другие районы.

Эфи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ извлек уроки из допущенных в прошлом ошибок и действует с их учетом.

"В отличие от прошлых этапов операции, мы сосредоточили все наши военные силы на наступательных действиях в секторе Газы и будем продолжать их до полной победы. То, о чем мы предупреждали, происходит сейчас. Мы провели масштабный призыв резервистов, и подавляющее большинство из них откликнулись, понимая критическую важность момента", – заявил он.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что в секторе Газе в настоящий момент действуют пять дивизий.

Отвечая на вопросы журналистов, Эфи Дефрин несколько раз повторил, что армия действует в соответствии с решением правительства . Он подчеркнул, что боевые действия ведутся в полной координации со штабом по делам пленных и пропавших без вести, делается все возможное, чтобы не пострадали заложники.

"Мы продвигаемся вперед, и единственное, что может нас остановить – это возвращение наших заложников домой", – заявил представитель ЦАХАЛа.

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