"Мосад" доставил в Израиль личные вещи разведчика Эли Коэна

В результате сложной и секретной операции "Мосада" Израиль был доставлен официальный сирийский архив о разведчике Эли Коэне, включающий около двух с половиной тысяч документов, фотографий и личных вещей израильского разведчика.

В сообщении, опубликованном "Мосадом", указано, что в операции принимала участие "партнерская стратегическая организация" без конкретизации. Речь идет о материалах, которые на протяжении десятилетий хранились сирийскими службами безопасности в условиях строжайшей секретности.

Материалы были доставлены в Израиль незадолго до 60-летней годовщины казни сирийскими властями величайшего израильского разведчика Эли Коэна, совершенной на главной площади Дамаска 18 мая 1965 года.

На официальной церемонии, состоявшейся в воскресенье, 18 мая, в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу, руководителя "Мосада" Давида Барнеа, вдовы Эли Коэна Нади Коэн были представлены несколько оригинальных документов и личных вещей разведчика, обнаруженных в Сирии. В том числе, впервые был представлен оригинал завещания, написанного Эли Коэном за несколько часов до казни: до сих пор публиковалась копия этого документа.

В специальном архиве содержатся около 2500 документов, фотографий и личных вещей Эли Коэна, большинство из которых будут экспонироваться впервые. Эти материалы были собраны сирийской разведкой после ареста Эли Коэна в январе 1965 года: речь идет о записях и документах из следственного дела разведчика и контактировавших с ним лиц, его письма семье в Израиле, фотографии его деятельности во время его оперативной миссии в Сирии и личные вещи, изъятые из дома Коэна после его ареста.

Среди личных вещей разведчика – ключи от его квартиры в Дамаске, поддельные паспорта и другие документы, которыми он пользовался, документальные свидетельства его встреч с высокопоставленными сирийскими военными и правительственными чиновниками. В блокнотах и дневниках разведчика были также найдены задания, полученные от "Мосада", включая просьбу следить за целью и задание по сбору разведданных о сирийских военных базах в районе Кунейтры.

Обнаружен также оригинал приговора о казни израильского разведчика: сирийский суд позволил главе еврейской общины Дамаска раввину Нисиму Андабо сопроводить Эли Коэна в соответствии с традициями иудаизма.

Одна из папок архива озаглавлена "Надя Коэн": в ней содержатся собранные сирийскими разведслужбами материалы о жене разведчика и ее попытках добиться освобождения мужа из сирийской тюрьмы, включая письма, которые она отправляла президенту Сирии и мировым лидерам.