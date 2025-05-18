"Колесницы Гидеона": началась наземная операция в нескольких районах сектора Газы

В течение последних суток военнослужащие ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа – как регулярные силы, так и резервисты, – начали широкомасштабную наземную операцию на территории северной и южной частей сектора Газы в рамках начальной стадии операции "Колесницы Гидеона".

В течение предваряющей наземную фазу недели ВВС ЦАХАЛа нанесли множество превентивных ударов: были атакованы более 670 объектов террористической инфраструктуры ХАМАСа по всему сектору Газы с тем, чтобы не позволить террористам перегруппироваться и подготовить почву для наземной операции. В числе атакованных целей – склады оружия, террористы и группы боевиков, подземные туннели и позиции для запуска противотанковых ракет.

ВВС продолжает активную поддержку с воздуха действующих на территории сектора Газы наземных подразделений. К настоящему моменту ЦАХАЛом были ликвидированы десятки террористов, уничтожена террористическая инфраструктура как наземная, так и подземная. Армия обороны Израиля захватывает доминирующие позиции в секторе Газы.

ЦАХАЛ продолжит действовать против террористических организаций в секторе Газы столько, сколько это необходимо для защиты граждан Израиля.