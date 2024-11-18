СМИ: глава ШАБАКа посетил Турцию для обсуждения сделки по освобождению похищенных

Глава ШАБАКа Ронен Бар посетил Турцию, где встретился с главой разведки Ибрагимом Калыном. По информации сайта Walla News, поездка состоялась в субботу, 16 ноября.

Сайт Ynet, также написавший об этой поездке, цитирует высокопоставленного чиновника в Иерусалиме, который заявляет, что Турция не рассматривается в качестве посредника на переговорах с ХАМАСом.

Отметим, что днем ранее новостная служба медиакорпорации "Кан" передала, что лидеры ХАМАСа, имеющие влияние на ход переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников, приехали из Катара в Турцию.