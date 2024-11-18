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Израиль

Десять палестинских нелегалов задержаны в Тель-Авиве

Полиция
Нелегалы
время публикации: 18 ноября 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 20:29
Десять палестинских нелегалов задержаны в Тель-Авиве
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали в Тель-Авиве 10 палестинцев из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не имеющих разрешений на въезд в Израиль.

В ходе патруля волонтеры группы быстрого реагирования Тель-Авива обнаружили нескольких подозреваемых, которые пытались скрыться в здании, и сообщили о них в полицию. Сотрудники полиции прибыли на место и задержали для проверки десять подозреваемых.

На проверке выяснилось, что они незаконно находятся в Израиле. Нелегалы были доставлены в полицию, им будут предъявлены обвинения.

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