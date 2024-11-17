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Ближний Восток

"Кан-11": лидеры ХАМАСа переместились из Катара в Турцию

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Турция
Заложники
ХАМАС
время публикации: 17 ноября 2024 г., 20:13 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 20:13
"Кан-11": лидеры ХАМАСа переместились из Катара в Турцию
AP Photo/Emrah Gurel

В воскресенье, 17 ноября, телеканал "Кан-11" со ссылкой на источники в Иерусалиме передал, что лидеры ХАМАСа, имеющие влияние на ход переговоров об освобождении удерживаемых в Газе заложников, переехали из Катара в Турцию.

В сообщении отмечалось, что в апреле несколько лидеров ХАМАСа приезжали из Катара в Турцию, но затем вернулись в Доху по просьбе США.

В начале ноября европейские информационные агентства, в частности AFP, сообщали, что Катар отказался от роли посредника на переговорах между ХАМАСом и Израилем, и "офис ХАМАСа в Дохе больше не нужен". Источники в ХАМАСе эту информацию опровергали.

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