"Кешет": коалиция намерена продвигать предложение о разделении функций юридического советника

Коалиция взвешивает возможность возобновить обсуждение вопроса о разделении полномочий юридического советника правительства. Сообщение об этом опубликовала журналист "Кешет" Дафна Лиэль.

Речь идет о предложении, которое обсуждается уже несколько лет. В рамках предложения, функция главы государственного обвинения будет передана государственному прокурору, а юрсоветник останется только советником правительства. Эту инициативу поддерживал в том числе бывший министр юстиции и нынешний министр иностранных дел Гидеон Саар.

В коалиции отмечают, что в любом случае, эта инициатива, для утверждения которой необходимо принятие закона, вступит в силу только когда будет избран новый юридический советник.

Эта инициатива вновь обсуждается на фоне крайней напряженности в отношениях между юридическим советником правительства и коалицией. В этой ситуации Гали Баарав-Миара приняла решение выступить на заседании комиссии Кнессета по законодательству. Юридический советник правительства примет участие в заседании комиссии, посвященном обсуждению вопроса борьбы с организованной преступностью.

Комиссию Кнессета по законодательству возглавляет депутат Симха Ротман ("Ционут Датит") один из инициаторов и горячих сторонников юридической реформы.