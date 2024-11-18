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Израиль

"Кешет": коалиция намерена продвигать предложение о разделении функций юридического советника

Коалиция
Юридическая реформа
время публикации: 18 ноября 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 10:56
"Кешет": коалиция намерена продвигать предложение о разделении функций юридического советника
Chaim Goldberg/Flash90

Коалиция взвешивает возможность возобновить обсуждение вопроса о разделении полномочий юридического советника правительства. Сообщение об этом опубликовала журналист "Кешет" Дафна Лиэль.

Речь идет о предложении, которое обсуждается уже несколько лет. В рамках предложения, функция главы государственного обвинения будет передана государственному прокурору, а юрсоветник останется только советником правительства. Эту инициативу поддерживал в том числе бывший министр юстиции и нынешний министр иностранных дел Гидеон Саар.

В коалиции отмечают, что в любом случае, эта инициатива, для утверждения которой необходимо принятие закона, вступит в силу только когда будет избран новый юридический советник.

Эта инициатива вновь обсуждается на фоне крайней напряженности в отношениях между юридическим советником правительства и коалицией. В этой ситуации Гали Баарав-Миара приняла решение выступить на заседании комиссии Кнессета по законодательству. Юридический советник правительства примет участие в заседании комиссии, посвященном обсуждению вопроса борьбы с организованной преступностью.

Комиссию Кнессета по законодательству возглавляет депутат Симха Ротман ("Ционут Датит") один из инициаторов и горячих сторонников юридической реформы.

Израиль
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