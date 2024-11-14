Баарав-Миара рекомендовала Нетаниягу сместить Итамара Бен-Гвира с поста главы МНБ

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара рекомендовала премьер-министру Биньямину Нетаниягу пересмотреть его позицию относительно дальнейшего пребывания Итамара Бен-Гвира на посту министра внутренней безопасности. О письме юрсоветника сообщили телеканалы "Кешет-12" и "Решет-13".

По мнению Гали Баарав-Миара, вмешательство министра в работу полиции и зависимость офицеров полиции от министра в вопросе продвижения по службе не позволяет гарантировать, что полиция будет действовать в интересах общества, а не по политическим мотивам.

Юридический советник также указывает, что за короткий период произошло несколько событий, которые заставляют заподозрить систематическое превышение министром своих полномочий и нарушение фундаментального принципа об аполитичности полиции.