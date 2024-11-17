Правительство утвердило решение о замене юрсоветников с большим стажем работы

В воскресенье, 17 ноября, правительство утвердило решение о завершении каденции юридических советников с большим стажем работы, хотя юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара выступает категорически против этого решения, утверждая, что данное решение проблематично с правовой точки зрения и создает почву для злоупотреблений и попыток избавиться от "неудобных" юрсоветников.

Речь идет, по сути, об очередной попытке правительства "реанимировать" правительственное решение от 2007 года, в соответствии с которым каденция юридического советника должна ограничиваться семью годами. Баарав-Миара утверждает, что юридические советники в правительственных структурах, в минфине и в прокуратуре "предотвращают незаконные решения".

В ходе обсуждения министры высказались резко против поведения юридических советников, которые, по их словам, много лет намеренно затягивают решение правительства о сокращении их каденции – по завершении которой, надо отметить, они должны покинуть государственную службу с щедрой денежной компенсацией.

Министр финансов Бецалель Смотрич в качестве возражения утверждениям Баарав-Миары о "правовой сложности" реализации этого решения заявил, что речь идет исключительно об административном решении, поскольку юридические советники, с его слов, "злоупотребляют полномочиями, крадут государственную казну, шантажируют стариков и заключают соглашения, как мафия".

Министр юстиции Ярив Левин подчеркнул, что вот уже 15 лет государственные советники, по сути, нарушают закон о злоупотреблении доверием, поскольку намеренно не выполняют решение правительства о договорах с юрсоветниками и их зарплате.