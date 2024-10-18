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Израиль

Иорданские террористы, проникшие в Израиль, были членами движения "Братья-мусульмане"

время публикации: 18 октября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 18:23
Граница Израиля и Иордании (архив)
Yaniv Nadav/Flash90

Движение "Братья-мусульмане" в Иордании заявило, что двое террористов, проникших в Израиль из Иордании к югу от Мертвого моря, в районе Наот а-Кикар, были членами этого движения.

Согласно заявлению представителя "Братьев-мусульман", которое он сделал для AFP, эти двое "всегда участвовали в мероприятиях в поддержку Газы и были сторонниками палестинского сопротивления".

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