Иорданские террористы, проникшие в Израиль, были членами движения "Братья-мусульмане"

Движение "Братья-мусульмане" в Иордании заявило, что двое террористов, проникших в Израиль из Иордании к югу от Мертвого моря, в районе Наот а-Кикар, были членами этого движения.

Согласно заявлению представителя "Братьев-мусульман", которое он сделал для AFP, эти двое "всегда участвовали в мероприятиях в поддержку Газы и были сторонниками палестинского сопротивления".