Ливанские источники сообщают об авиаударах на юге страны

Ливанские источники сообщают об авиаударах по целям в районе деревни Хабуш на юге Ливана.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к жителям 23 деревень юга Ливана с требованием немедленно покинуть их и эвакуироваться.

Речь идет о населенных пунктах Кауза, Байт-Лиф, Ятир, Джабль аль-Бутам, Зибкин, Маруахин, Шихин, Умм-Тут, Бустан, Ярин, Залутия, Ад-Дахирия, Матмура, Мадждаль-Зун, Джибайн, Накура, Тир-Харфа, Абу-Шаш и др.

"В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и перебраться к северу от реки Авали, – подчеркивает Авихай Эдраи. – Чтобы обеспечить вашу безопасность, следует эвакуироваться без промедлений. Любой, кто находится рядом с активистами "Хизбаллы", объектами или оружием организации, подвергает свою жизнь опасности".

В заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа на арабском языке подчеркивается, что двигаться на юг запрещено. "Мы сообщим вам подходящее время для возвращения в ваши дома, как только условия будут подходящими для этого", – заключает Эдраи.