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Ближний Восток

Представитель UNIFIL: "Мы останемся в Ливане, несмотря на преднамеренные атаки Израиля"

время публикации: 18 октября 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 13:42
Представитель UNIFIL: "Мы останемся в Ливане, несмотря на преднамеренные атаки Израиля"
AP Photo/Hussein Malla

Представитель миротворческих сил ООН в южном Ливане UNIFIL заявил в пятницу, 18 октября, что 10-тысячная миссия UNIFIL останется в Ливане, несмотря на несколько атак со стороны израильской армии, которые он назвал преднамеренными.

Пресс-секретарь UNIFIL Андреа Тенети, выступление которого из Бейрута цитирует Arab News, признал, что к миссии многократно обращались с призывом покинуть зону боевых действий, но добавил: "мы должны остаться, хотя они и просили нас уйти".

Напомним, 14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в очередной раз призвал миротворцев покинуть свои позиции, обеспечив тем самым свою безопасность. "Хизбалла" использует объекты и позиции UNIFIL как прикрытие для атак на израильские города и поселки", – сказал он.

Ближний Восток
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