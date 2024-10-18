Жителям 21 населенного пункта на юге Ливана приказано срочно эвакуироваться

Представитель арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Эдраи опубликовал срочное обращение к ливанцам, проживающим в 21 населенном пункте на юге Ливана, с требованием немедленно покинуть их и эвакуироваться к северу от реки Авали.

Речь идет о населенных пунктах Кауза, Байт-Лиф, Ятер, Джабль аль-Ботм, Зибкин, Маруахин, Чихине, Умм-Туте, Бустан, Ярин, Залутие, ад-Дхахирия, Матмура, Мадждаль-Зун, Джиббейн, Накура, Тир-Харфа, Абу-Шаш и других.

В своем обращении Эдраи подчеркивает, что деятельность террористической организации "Хизбалла" вынуждает ЦАХАЛ принимать решительные меры, при этом израильская армия не намерена причинять вред мирным жителям.

"В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и перебраться к северу от реки Авали, – подчеркивает Авихай Эдраи. – Чтобы обеспечить вашу безопасность, следует эвакуироваться без промедлений. Любой, кто находится рядом с активистами "Хизбаллы", объектами или оружием организации, подвергает свою жизнь опасности".

В заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа на арабском языке подчеркивается, что двигаться на юг запрещено. "Мы сообщим вам подходящее время для возвращения в ваши дома, как только условия будут подходящими для этого", – заключает Эдраи.