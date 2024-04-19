Командование тылом: нет никаких изменений в инструкциях

Командование тылом Армии обороны Израиля сообщило на фоне информации об ответном ударе по Ирану, что на текущий момент нет никаких изменений в инструкциях для населения.

В ночь на пятницу, 19 апреля, поступили сообщения о взрывах в Иране и работе иранских ПВО. Согласно сообщениям, были атакованы военные цели в Исфахане. В частности, нанесен ущерб базе иранских ВВС.

По сообщениям международных СМИ, речь идет об ответе Израиля на иранский ракетный обстрел 14 апреля, однако на текущий момент официальный Иерусалим не брал на себя ответственность за данный инцидент.