x
19 апреля 2024
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 апреля 2024
|
19 апреля 2024
|
последняя новость: 08:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Командование тылом: нет никаких изменений в инструкциях

время публикации: 19 апреля 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 07:05
Командование тылом: нет никаких изменений в инструкциях
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командование тылом Армии обороны Израиля сообщило на фоне информации об ответном ударе по Ирану, что на текущий момент нет никаких изменений в инструкциях для населения.

В ночь на пятницу, 19 апреля, поступили сообщения о взрывах в Иране и работе иранских ПВО. Согласно сообщениям, были атакованы военные цели в Исфахане. В частности, нанесен ущерб базе иранских ВВС.

По сообщениям международных СМИ, речь идет об ответе Израиля на иранский ракетный обстрел 14 апреля, однако на текущий момент официальный Иерусалим не брал на себя ответственность за данный инцидент.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2024

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2024

Управление тылом отменило запрет на работу учебных заведений и детских лагерей