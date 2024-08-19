В Иерусалиме началась встреча Нетаниягу и Блинкена

В канцелярии главы правительства в Иерусалиме началась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Израиль, чтобы содействовать заключению соглашения между еврейским государством и ХАМАСом.

Это девятый визит в Иерусалим главы американского внешнеполитического ведомства после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2024 года. 18 августа, встречаясь с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, он заявил, что, возможно, это последний шанс достичь освобождения заложников.

"Нужно заключить соглашение, и нужно позаботиться, чтобы никто не сделал шагов, способных торпедировать договор", – сказал государственный секретарь.

ХАМАС и Израиль обвиняют друг друга в провале очередной попытки достичь соглашения. По утверждению ХАМАСа, израильская делегация выдвинула новые условия. Канцелярия главы правительства подчеркнула, что прекращение огня возможно только после достижения целей операции.