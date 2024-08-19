x
19 августа 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2024
|
19 августа 2024
|
последняя новость: 13:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Дом террориста, убившего Гидеона Пери, размечен для сноса

время публикации: 19 августа 2024 г., 11:33 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 11:33
Дом террориста, убившего Гидеона Пери, размечен для сноса
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 19 августа силы ЦАХАЛа разметили в деревне Бака в Самарии дом террориста, убившего накануне в промзоне Бар-Он жителя Кдумим Гидеона Пери.

Также сообщается, что ЦАХАЛ нашел автомобиль, на котором террорист скрылся с места происшествия.

Поиски террориста продолжаются.

Напомним, Гидеон Пери работал охранником в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. Он сопровождал палестинских рабочих на один из объектов в промзоне, когда один из рабочих напал на него, нанес ему несколько ударов молотком по голове, вырвать из рук Пери оружие и скрылся.

Пери получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.

Похороны Пери пройдут в Кдумим 19 августа в 16:00.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

Похороны убитого в теракте Гидеона Пери состоятся в 16:00 на кладбище в Кдумим
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2024

Жертвой теракта в Самарии стал Гидеон Пери из Кдумим