Дом террориста, убившего Гидеона Пери, размечен для сноса

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 19 августа силы ЦАХАЛа разметили в деревне Бака в Самарии дом террориста, убившего накануне в промзоне Бар-Он жителя Кдумим Гидеона Пери.

Также сообщается, что ЦАХАЛ нашел автомобиль, на котором террорист скрылся с места происшествия.

Поиски террориста продолжаются.

Напомним, Гидеон Пери работал охранником в промышленной зоне Бар-Он в Самарии. Он сопровождал палестинских рабочих на один из объектов в промзоне, когда один из рабочих напал на него, нанес ему несколько ударов молотком по голове, вырвать из рук Пери оружие и скрылся.

Пери получил крайне тяжелые травмы и в критическом состоянии был доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Врачам не удалось его спасти.

Похороны Пери пройдут в Кдумим 19 августа в 16:00.